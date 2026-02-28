Agrigento, pacco sospetto nel carcere Di Lorenzo: sequestrati droga e telefoni miniaturizzati

Condividi

Blitz della polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale di , dove nelle scorse ore è stato intercettato un pacco contenente sostanze stupefacenti e micro-telefoni cellulari.

Il materiale illecito, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato introdotto all’interno della struttura penitenziaria con modalità insolite: si ipotizza infatti l’utilizzo di un drone per superare i controlli e consegnare il carico oltre le mura dell’istituto. Un sistema sempre più diffuso e difficile da intercettare, che rappresenta una nuova sfida per la sicurezza carceraria.

Gli agenti, durante le consuete attività di vigilanza, hanno individuato e sequestrato il pacco prima che potesse essere recuperato da eventuali destinatari. Al momento non è stato ancora accertato a quale detenuto fosse diretto il materiale né se vi siano complici all’esterno coinvolti nell’operazione.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla , che dovrà chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del tentativo di introduzione di droga e dispositivi vietati all’interno del carcere.