Agrigento, operaio precipita dal tetto: grave un 55enne

Condividi

Visualizzazioni 146

Grave incidente sul lavoro questa mattina nel centro cittadino. Un operaio agrigentino di 55 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava svolgendo lavori di manutenzione sul tetto di un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente di un’impresa edile – si trovava sul tetto quando una lastra in vetro avrebbe ceduto improvvisamente sotto il suo peso. La struttura è collassata e il lavoratore è caduto nel vuoto, impattando violentemente al suolo. Il forte tonfo ha immediatamente allertato i presenti, che hanno chiamato i soccorsi.

Il 55enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato fratture multiple. La prognosi è di quaranta giorni, ma le sue condizioni restano sotto stretta osservazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.