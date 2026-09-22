Agrigento, oggi alle 18:30 diretta su Bibbirria Podcast: ospiti Mariuccia Miccichè e Lelio Castaldo per un confronto acceso

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Appuntamento oggi, martedì 22 settembre, alle 18:30, con una nuova diretta di Bibbirria Podcast, condotta da Cesare Sciabarrà.

Al centro della trasmissione ci saranno alcuni dei principali temi che riguardano il Comune di Agrigento, dai lavori in corso e gli interventi sul territorio alle diverse problematiche che interessano la città, con particolare attenzione anche alla situazione dell’acqua e ai disagi segnalati dai cittadini.

Ospiti della diretta saranno Mariuccia Miccichè, assessore del Comune di Agrigento, e Lelio Castaldo, direttore di Sicilia24h.it.

Sarà quindi un momento di confronto e approfondimento sui problemi della città, sulle opere in programma e sulle questioni che quotidianamente interessano cittadini e territorio.

L’appuntamento è fissato per le 18:30 su Bibbirria Podcast.