Agrigento, nuovo asilo nido di Montaperto, lavori quasi conclusi

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Ad Agrigento proseguono secondo programma i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di Montaperto, un intervento finanziato con fondi PNRR per circa 760 mila euro. La struttura – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato – è ormai completata nelle principali componenti edilizie e restano da ultimare le sistemazioni esterne e le finiture, con conclusione prevista entro fine aprile, in anticipo rispetto alla scadenza PNRR fissata a giugno.

Il responsabile unico del procedimento, Gerlando Trupia, ha inoltre partecipato al bando per la fornitura degli arredi scolastici per accelerare l’allestimento dell’asilo. Si tratta – sottolinea Principato – di un risultato importante che dimostra come, grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, degli uffici e dell’impresa, sia possibile realizzare opere strategiche per la città rispettando e persino anticipando i tempi dei finanziamenti, con l’obiettivo di consegnare presto alla comunità una struttura moderna destinata a rafforzare i servizi educativi per l’infanzia nella frazione di Montaperto e nel territorio comunale”.