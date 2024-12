Agrigento, nuovi collegamenti per San Leone

Condividi

Visualizzazioni 86

Grazie ad una intesa tra Trenitalia e Tua, l’Azienda trasporti urbani Agrigento, in accordo con la Regione e il Comune di Agrigento, per coloro che giungono ad Agrigento con un treno regionale è già possibile da ieri 23 dicembre recarsi a San Leone con un nuovo servizio combinato treno più autobus, che si aggiunge ai già attivati Agrigento Valle dei Templi e Agrigento Scuole, a supporto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sono 79 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 48 quelli nei giorni festivi. Il biglietto combinato treno più autobus sarà acquistabile su tutti i canali Trenitalia inserendo come destinazione di partenza o arrivo “San Leone Agrigento spiaggia”. Il prezzo del biglietto è di 1,20 euro da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta in unica semplice soluzione d’acquisto.