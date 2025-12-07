Agrigento, nuove minacce di morte a sacerdote: accusato con una fake news della “sparizione” di una ragazza

Condividi

Nuove e gravi minacce di morte sono state rivolte a un sacerdote agrigentino, già in passato preso di mira da una falsa notizia che lo accusava della presunta “sparizione” di una giovane donna all’interno di un convento della città. Il parroco, esasperato dall’ennesimo attacco, ha presentato una formale querela chiedendo che venga identificato l’autore dei messaggi intimidatori.

Secondo quanto ricostruito, un utente anonimo, utilizzando un profilo fake sui social, avrebbe inviato messaggi alla Caritas della Città dei Templi e alle redazioni di diversi organi di informazione agrigentini, tra cui anche Grandangolo. Nel testo, il sacerdote veniva nuovamente accusato – senza alcun fondamento – di aver fatto sparire una ragazza, indicata come Samantha Castelli, con la presunta complicità di un altro religioso.

Si tratta di una vicenda già smentita lo scorso anno dai carabinieri, che avevano definito la storia infondata e avviato accertamenti per individuare l’autore della fake news iniziale. L’episodio sembra ora riemergere con nuovi toni minacciosi, riaccendendo un clima di tensione attorno al parroco coinvolto.

Le forze dell’ordine stanno vagliando il materiale ricevuto per risalire all’identità del responsabile e verificare eventuali collegamenti con i precedenti episodi.