Agrigento, nuova inchiesta della Procura: perquisizioni e acquisizione di atti in Comune

Nuovi sviluppi giudiziari interessano Agrigento. Su disposizione della Procura della Repubblica, gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato una serie di perquisizioni nei confronti di diversi soggetti iscritti nel registro degli indagati.
L’attività investigativa, coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo, ha coinvolto anche il Comune di Agrigento, dove i poliziotti si sono recati per acquisire documentazione ritenuta utile agli accertamenti in corso.
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle ipotesi di reato contestate né sul numero complessivo delle persone coinvolte nell’indagine. Gli investigatori stanno procedendo con la raccolta degli elementi necessari per ricostruire il quadro della vicenda.
Si attendono nelle prossime ore ulteriori comunicazioni da parte degli inquirenti per chiarire i contorni dell’operazione e l’oggetto degli accertamenti.
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