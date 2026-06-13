Agrigento, notte di incendi e atti vandalici: ripreso dalle telecamere il presunto responsabile

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Due incendi e tre automobili danneggiate nel giro di poche ore. È il bilancio di una notte movimentata ad Agrigento, dove gli investigatori ritengono che dietro i diversi episodi possa esserci la stessa persona.

Determinanti per le indagini si stanno rivelando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. I filmati avrebbero infatti immortalato un giovane straniero che si aggirava tra le vie del centro cittadino. Secondo le prime valutazioni, il ragazzo potrebbe trovarsi in uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente legato all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

I primi due episodi si sono verificati tra via Callicratide e piazza Ravanusella, dove sono stati dati alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti. Gli incendi, pur causando momenti di preoccupazione tra i residenti, sono stati circoscritti senza particolari conseguenze.

Nella stessa notte, inoltre, tre veicoli parcheggiati in piazza Metello sono stati presi di mira e danneggiati. I proprietari si sono accorti dell’accaduto soltanto nelle ore successive, trovando le proprie auto con evidenti segni di vandalismo.

I carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere e stanno esaminando ogni dettaglio utile per identificare il presunto autore e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori non escludono che tutti gli episodi siano collegati e facciano parte della stessa sequenza di azioni compiute nel corso della notte.