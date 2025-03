Agrigento, neonato prematuro morto 24 ore dopo il parto

Condividi

Ad Agrigento, all’ospedale “San Giovanni di Dio”, nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia, un neonato è nato prematuro ed è morto 24 ore dopo il parto. I Carabinieri hanno sequestrato la relativa cartella clinica. La Procura ha avviato un’inchiesta e ha disposto l’autopsia per risalire alla causa del decesso del neonato, figlio di una coppia residente nella provincia di Agrigento. Secondo quanto emerso, la donna non sarebbe incorsa in alcun problema durante la gravidanza.