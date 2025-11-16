Agrigento nell’indagine qualità della vita di ItaliaOggi: uno scatto in avanti, ma resta tra le province più in difficoltà

Condividi

L’ultima edizione dell’indagine annuale sulla qualità della vita, realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con Ital Communications e l’Università La Sapienza, è stata pubblicata oggi, e porta con sé notizie importanti anche per la provincia di Agrigento. Pur con un lieve miglioramento, Agrigento rimane tra le province con il benessere più basso del Paese.

Secondo il classamento 2025, Agrigento scala due posizioni, passando dal 105° al 103° posto su 107 province.

Secondo i dati di ItaliaOggi, il punteggio attribuito ad Agrigento è di 91, un valore che evidenzia il divario con le aree più sviluppate d’Italia.

L’indagine copre nove dimensioni fondamentali per valutare la qualità della vita a livello provinciale: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo e cultura.

Queste le sofferenze agrigentine:

Affari e lavoro , dove la provincia si trova in fondo alla classifica rispetto ad altre aree, segnalando fragilità economiche e scarsa vitalità imprenditoriale.

, dove la provincia si trova in fondo alla classifica rispetto ad altre aree, segnalando fragilità economiche e scarsa vitalità imprenditoriale. Reddito e ricchezza , che risentono di redditi medi più bassi e di una più limitata capacità di attrarre investimenti.

, che risentono di redditi medi più bassi e di una più limitata capacità di attrarre investimenti. Sistema salute, dove la dotazione sanitaria e l’accesso ai servizi appaiono meno efficienti rispetto ad altre province, contribuendo a un basso punteggio complessivo.

Altri fattori – come la sicurezza sociale, la formazione e il turismo – influenzano anch’essi negativamente il posizionamento di Agrigento, rendendo il quadro generale piuttosto complesso.

Il fatto che Agrigento sia riuscita a risalire di due posti segnala un piccolo segnale di speranza. Tuttavia, il miglioramento è modesto e non sufficiente per colmare un divario strutturale che da anni penalizza non solo Agrigento, ma molte province del Mezzogiorno.

L’indagine di ItaliaOggi conferma infatti un trend consolidato: le regioni del Sud e le isole continuano a faticare rispetto al Centro-Nord. La fotografia che emerge è quella di un’Italia profondamente diseguale, in cui le potenzialità turistiche e culturali di territori come Agrigento non bastano a compensare le carenze infrastrutturali, sociali ed economiche.

Prospettive: per Agrigento, le priorità sembrano chiare: