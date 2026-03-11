Agrigento, navette gratuite per la giornata conclusiva del “Mandorlo in Fiore”

Condividi

Visualizzazioni 114

Ad Agrigento domenica prossima 15 marzo, in occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, la TUA SRL e la SAIS Trasporti S.p.A. metteranno a disposizione un servizio di navette gratuite a cittadini e visitatori.

Il servizio sarà attivo dalle ore 08:00 alle 15:30 e dalle ore 16:30 alle 19:00.

Per raggiungere il centro cittadino e le aree della manifestazione sarà possibile lasciare la propria auto nei seguenti parcheggi e utilizzare le navette:

Parcheggio BLU – Piano San Gregorio, con navetta diretta verso Piazza Ugo La Malfa (Parcheggio ARANCIONE).

Parcheggio VERDE – Viale Sicilia (Fontanelle), con collegamento verso Piazzale Rosselli.

Saranno inoltre attive ulteriori corse per consentire ai visitatori di raggiungere la Valle dei Templi, dove si svolgerà lo spettacolo finale con l’assegnazione del “Tempio d’Oro”.

Per coloro che hanno acquistato il biglietto dello spettacolo finale previsto alle ore 14:00 al Tempio della Concordia, si consiglia di utilizzare le navette in partenza dal Parcheggio ARANCIONE di Piazza Ugo La Malfa, per raggiungere più agevolmente l’area dell’evento.

Al termine della cerimonia, i partecipanti usciranno dall’area del Tempio di Ercole, dove saranno presenti le navette che riaccompagneranno i visitatori ai rispettivi parcheggi:

BLU (Piano San Gregorio), ARANCIONE (Piazza Ugo La Malfa) e VERDE (Viale Sicilia – Fontanelle).