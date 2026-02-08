Agrigento, muore il 78enne investito in piazza Vittorio Emanuele: era ricoverato a Caltanissetta

Condividi

È deceduto dopo settimane di ricovero Pietro Tedesco, il pensionato di 78 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 12 gennaio in piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, nei pressi della Questura. L’uomo si è spento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era stato trasferito a causa delle sue condizioni critiche.

Il settantottenne stava attraversando la piazza quando è stato colpito da una Fiat Panda condotta da una donna di 40 anni. L’automobilista si è fermata immediatamente per prestare soccorso e allertare i sanitari. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, l’anziano aveva riportato un grave trauma cranio-facciale.

Vista la serietà delle lesioni, i medici avevano disposto il trasferimento a Caltanissetta per cure specialistiche. Nonostante gli interventi e l’assistenza sanitaria, il quadro clinico del pensionato è progressivamente peggiorato fino al decesso, avvenuto a quasi un mese dall’investimento.

Gli accertamenti sull’incidente sono stati affidati alla polizia municipale, impegnata nella ricostruzione della dinamica. Con la morte dell’uomo, la posizione della conducente si aggrava: la donna, inizialmente indagata per lesioni personali colpose, dovrà ora rispondere dell’ipotesi di omicidio stradale.