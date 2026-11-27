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Tragedia sul lavoro questa mattina ad Agrigento. Alfonso Donisi, 58 anni, operatore ecologico, è morto mentre era impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti in via Graceffo, nella zona del campo sportivo Esseneto.

L’uomo stava lavorando insieme a un collega quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo, cadendo in strada. Immediata la richiesta di soccorso, ma per il cinquantottenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A chiarire le cause della morte è stato il medico legale, che ha accertato il decesso per un infarto fulminante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e gli specialisti dello Spresal dell’Asp di Agrigento, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, chiamati a effettuare gli accertamenti previsti in caso di decesso durante l’attività lavorativa.

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia. Alfonso Donisi ha perso la vita mentre svolgeva il proprio servizio, sotto gli occhi del collega che si trovava con lui.