Agrigento, morto l’operatore turistico Massimo Lazzaro

E’ stato preda di un male incurabile ed è morto ad Agrigento a soli 53 anni Massimo Lazzaro, operatore turistico molto conosciuto in città, intraprendente e socievole. Infatti, la notizia del decesso, diffusa sui social, ha riscosso ampio cordoglio da parte di quanti lo hanno conosciuto. Massimo Lazzaro ha vissuto anche in Spagna, dove ha maturato esperienze lavorative poi rivelatesi utili per promuovere un’attività turistica di successo ad Agrigento, a Maddalusa.
