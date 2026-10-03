Agrigento, morte Brucceri, a lavoro il Ris di Messina

Il Ris, il Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Messina, è a lavoro nell’ambito delle indagini sulla morte di Gerlando “Gino” Brucceri, l’operaio di 53 anni deceduto il 7 luglio nel cantiere del viadotto Morandi ad Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari, Nicoletta Sciarratta, ha autorizzato i periti nominati nell’incidente probatorio a ricorrere al Ris per analizzare le tracce di sangue in modo specialistico, attraverso le macchie ematiche. L’inchiesta della Procura di Agrigento, per omicidio colposo, coinvolge 16 persone tra imprenditori, personale Anas e colleghi della vittima. Le ipotetiche cause della caduta sono il malore o un incidente. Sotto analisi è anche il cellulare di Brucceri, comprese chat e file cancellati, ad opera del consulente Emanuele Belmonte.
Notizie correlate
-
Inchiesta corruzione: l’intervento di ArmaoCondividi Visualizzazioni 103 L’ex vice presidente della Regione ed ex assessore regionale, Gaetano Armao, indagato per...
-
Autopsia: il favarese Salvatore Bennardo è morto d’infartoCondividi Visualizzazioni 184 L’autopsia ha escluso una morte violenta per Salvatore Bennardo, 68 anni, di Favara,...
-
Controlli straordinari della Polizia, raffica di verifiche e sanzioni a Ribera e Santa MargheritaCondividi Visualizzazioni 180 Controlli a tappeto nei territori di Ribera e Santa Margherita del Belice. La...