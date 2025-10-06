Agrigento, Monserrato, denunciato uno sparatore

Ad Agrigento, nella frazione di Monserrato, in via Egadi, i poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti e hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per esplosione di colpi d’arma da fuoco un agrigentino di 19 anni. Gli agenti sono accorsi a seguito della segnalazione al 112 di spari. Al 19enne, sorpreso in un’automobile insieme ad un amico, è stata sequestrata una pistola “scacciacani” con tappo rosso, e cinque cartucce. A terra sono state recuperate tre cartucce esplose.
