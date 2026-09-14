Agrigento, molotov contro abitazione

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Ad Agrigento una bottiglia incendiaria è stata lanciata nella notte contro la finestra dell’abitazione di una giovane coppia in via Gioeni, provocando un principio d’incendio contenuto dai proprietari. A scagliare la molotov sarebbero state una o più persone, poi fuggite. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura. La Scientifica ha effettuato i rilievi. Al momento non risultano testimoni diretti, mentre alcuni residenti sono già stati ascoltati dagli investigatori. Utili potrebbero rivelarsi eventuali video dei sistemi di sorveglianza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)