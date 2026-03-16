Agrigento, molestatore nel centro storico: Tso in ospedale

Condividi

Visualizzazioni 103

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti, allarmati al 112 da alcuni residenti, sono intervenuti nel centro storico, tra via Serroy e Salita Gubernatis, e hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un immigrato dalla Nigeria con disturbi psichici. L’uomo avrebbe minacciato le persone nella zona con una bottiglia di vetro e avrebbe molestato sessualmente una 18enne agrigentina. L’africano ha tentato la fuga ma è stato raggiunto, bloccato e condotto in ospedale dove è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche la ragazza è ricorsa alle cure mediche ospedaliere per lievi traumi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)