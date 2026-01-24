Agrigento, minaccioso crollo nella zona dei Templi

Condividi

Ad Agrigento, come segnalato e documentato dall’associazione ambientalista MareAmico, è crollata una massiccia porzione della collina della Rupe Atenea sovrastante la Panoramica dei Templi, a minaccia di un caseggiato in fase di restauro per essere adibito a Biblioteca del Parco della Valle dei Templi. Nessun danno a persone. Quanto accaduto rivela la fragilità della zona e la necessità di un attento monitoraggio, volto a prevenire altri episodi dello stesso genere, effettuando nel frattempo interventi di consolidamento a rimedio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)