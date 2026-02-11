Agrigento, minaccia la madre con un bastone dopo una lite: intervengono i carabinieri

Condividi

Momenti di forte tensione ad Agrigento, dove un giovane di vent’anni avrebbe minacciato la madre al termine di un acceso litigio scoppiato tra le mura domestiche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe afferrato un bastone, arrivando a intimidire la donna dopo il suo rifiuto di consegnargli del denaro.

Il denaro, stando alle informazioni emerse, sarebbe stato richiesto per l’acquisto di sostanze stupefacenti. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dalle urla e dal trambusto provenienti dall’abitazione. Sono stati proprio alcuni vicini a contattare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che sono riusciti a riportare la calma ed evitare conseguenze più gravi. Il giovane è stato successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

La sua posizione è attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto.