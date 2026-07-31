Agrigento, Messina: “L’eredità di Capitale della Cultura 2025 diventi sviluppo stabile”

Redazione
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Il presidente nazionale di Assoturismo Vittorio Messina richiama la necessità di trasformare l’esperienza di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 in un percorso duraturo di crescita economica e turistica. Commentando i dati sul sistema produttivo culturale e creativo diffusi da Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, Messina evidenzia come il territorio, pur disponendo di un patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di grande valore, abbia ancora ampi margini di sviluppo. Secondo il presidente di Assoturismo, servono una strategia permanente e una maggiore collaborazione tra istituzioni, imprese culturali e operatori turistici per creare occupazione, attrarre visitatori e rafforzare la competitività della provincia. “Non bastano gli eventi – sottolinea Messina – ma occorre un’offerta integrata basata su cultura, identità e qualità dell’accoglienza”. L’appello arriva anche alla luce del calo di presenze turistiche registrato negli ultimi due mesi, con l’obiettivo di evitare che i risultati ottenuti nel 2025 vadano dispersi.

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