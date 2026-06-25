Agrigento, maxi rissa nel centro cittadino

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Ad Agrigento nel centro cittadino nei pressi di Porta di Ponte due gruppi di immigrati si sono scontrati: calci, pugni e anche bottigliate. Diversi avventori dei locali della movida si sono allontanati dal posto per paura. E’ stato lanciato l’allarme. Sono intervenuti carabinieri e polizia. Gli extracomunitari si sono dileguati. Solo due, un uomo e una donna, con regolare permesso di soggiorno, sono stati identificati. Indagini sono in corso avvalendosi anche dei sistemi di video-sorveglianza nella zona.