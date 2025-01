Agrigento, maxi rissa in via Pirandello, invocati 9 rinvii a giudizio

Condividi

I poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti di Agrigento, già pochi giorni dopo, identificarono tutti i coinvolti nella maxi rissa, immortalata anche da un video, che si è scatenata la notte del 10 febbraio 2023 in via Pirandello, nel centro storico della città. Ebbene adesso la Procura della Repubblica di Agrigento, tramite il pubblico ministero, Giada Rizzo, ha depositato istanza di rinvio a giudizio per 9 imputati. Gli si contesta il reato di rissa aggravata in concorso. Prima udienza preliminare il prossimo 21 gennaio innanzi al giudice Giuseppa Zampino. Nel collegio difensivo lavorano gli avvocati Samantha Borsellino, Olindo Di Francesco, Emanuele Dalli Cardillo, Vincenzo Salvago, Santino Russo, Barbara Garascia e Gianluca Sprio.