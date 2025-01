Agrigento, maxi furto in un deposito commerciale

Condividi

Visualizzazioni 130

Ad Agrigento nottetempo nella zona della stadio Esseneto ignoti malviventi sono entrati furtivamente, forzando un infisso, all’interno del deposito di un’impresa commerciale, e hanno rubato di tutto, tra cassette di vino, anche pregiato, bottiglie di liquori e tanta altra merce. Il locale è stato svaligiato. Probabilmente i ladri si sono serviti di un furgone per caricare la merce. Il titolare ha telefonato ai Carabinieri, intervenuti subito sul posto per i rilievi di rito. Indagini sono in corso.