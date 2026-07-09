Agrigento, maxi furto in gioielleria, rubati preziosi per 200 mila euro

Maxi furto ad Agrigento, al Villaggio Mosè, a danno di una gioielleria, dove ignoti hanno rubato preziosi per un valore stimato di circa 200 mila euro. I ladri sono entrati da una lavanderia adiacente, e ricavando un varco nella parete si sono introdotti nel negozio. Hanno razziato di tutto. Il furto è stato scoperto dal titolare, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Acquisiti i video dei sistemi di sorveglianza. Indagini in corso.
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