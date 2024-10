Agrigento, manovre salvavita in piazza Cavour, successo di partecipazione

Condividi

Successo di partecipazione ad Agrigento, come in oltre cinquanta piazze italiane, in occasione della domenica dedicata alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita organizzata dalla SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, l’Ordine dei Medici di Agrigento, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione di protezione civile GISE. Nel corso della mattinata tanti genitori, nonni e anche tanti giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere e apprendere, attraverso diverse dimostrazioni pratiche, le manovre di emergenza la cui corretta esecuzione si rivela essenziale per salvare la vita.