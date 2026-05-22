Agrigento, manifestazione degli Asacom per la stabilizzazione

Ad Agrigento innanzi alla Prefettura hanno manifestato i lavoratori Asacom aderenti al Misaac (Movimento per l’internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione), per un’occupazione stabile nel settore pubblico. Gli operatori, impiegati tramite cooperative nelle scuole a supporto degli studenti con disabilità, denunciano condizioni lavorative precarie e un sistema di pagamento legato alle ore effettivamente svolte, e quindi a cottimo, senza stipendio durante la pausa estiva. Alla mobilitazione, compresa in una protesta nazionale, hanno partecipato anche lavoratori provenienti dalla provincia di Trapani, ribadendo il ruolo essenziale degli Asacom nei percorsi di inclusione scolastica.
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