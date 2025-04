Agrigento, maltrattamenti, lesioni e minacce: arrestato

Condividi

Agrigento i Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal Tribunale, hanno arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico un uomo di 42 anni, indagato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Lui è stato denunciato dall’ex compagna, di 40 anni, che, per cinque anni, sarebbe stata maltrattata, tra aggressioni e minacce, anche innanzi ai figli piccoli. L’ultimo, reiterato, episodio dello stesso genere ha giustificato il provvedimento restrittivo.