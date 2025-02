Agrigento, maltratta la madre, recidivo, arrestato

Condividi

Il giudice del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo di 35 anni attualmente sotto processo per maltrattamenti contro la madre. Come accertato dai Carabinieri, lui ha violato il divieto di avvicinamento al genitore rientrando a casa e pretendendo la consegna di una carta di credito. Per tale ragione, il giudice ha ritenuto opportuno e imposto l’aggravamento della misura cautelare, ovvero la restrizione del 35enne ai domiciliari.