Agrigento, magistrati in arrivo e in partenza

A seguito degli esiti dell’ultimo concorso bandito o in base a procedure di mobilità, all’organico giudiziario agrigentino sono stati destinati 14 magistrati, tra Tribunale e Procura. I primi ad insediarsi a breve saranno i giudici Laerte Conti, dal Tribunale di Vibo Valentia, e Alberto Lippini, da quello di Genova. Poi, a conclusione del tirocinio, saranno a lavoro tre giudici per la sezione civile e due per quella penale. Alla Procura invece sono attesi sei magistrati. Nel frattempo quattro sono in partenza: Gloria Andreoli a Caltanissetta, Elenia Manno a Caltanissetta, Giulia Sbocchia a Trapani, e Maria Cifalinò a Pavia. In partenza per Palermo anche i giudici Giuseppa Zampino e Beatrice Ragusa. Rientra ad Agrigento come magistrato di sorveglianza il giudice Gianfranca Infantino. Attesa infine la nomina del nuovo procuratore aggiunto. In pole position è Lucia Brescia, sostituto procuratore generale della corte d’appello di Caltanissetta, già in servizio alla Procura di Agrigento.