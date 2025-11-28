Agrigento, l’ultimo giorno di servizio del vigile urbano Angelo Scicolone: dopo 36 anni si chiude un capitolo di dedizione e professionalità

Condividi

Oggi, alle 13:30, Angelo Scicolone – storico vigile urbano della Città di Agrigento – ha timbrato per l’ultima volta il badge, concludendo ufficialmente 36 anni di servizio all’interno del Corpo di Polizia Locale. Una carriera lunga, intensa e caratterizzata da professionalità, disponibilità e profondo senso del dovere, qualità che negli anni hanno reso Scicolone una figura stimata e riconosciuta da colleghi e cittadini.

Nel suo ultimo giorno in uniforme, il Nucleo Informativo del Comando di Polizia Locale ha voluto salutarlo con affetto, esprimendo gratitudine per il contributo umano e lavorativo offerto alla città e alla squadra. I colleghi Maurizio, Antonella, Alfonso e Giuseppe gli hanno rivolto un caloroso augurio per un pensionamento sereno e ricco di soddisfazioni.

“Buona vita, Angelo”, questo il messaggio semplice ma sincero dei colleghi, accompagnato dall’augurio di trascorrere tanti giorni felici insieme alle sue adorate nipotine, alle quali potrà finalmente dedicare tempo ed energie dopo una vita di servizio pubblico.

Per Angelo Scicolone si apre oggi una nuova fase della vita: un traguardo meritato, raggiunto con onore e con il rispetto di tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso professionale lungo quasi quattro decenni.