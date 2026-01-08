Agrigento, lui maltratta lei, tre anni di carcere

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 185

Il Tribunale di Agrigento ha condannato un artigiano agrigentino a 3 anni di reclusione per avere reiteratamente maltrattato, per diversi anni, la moglie, non esitando anche a picchiarla, spesso in presenza del figlio minorenne, e a impedirle contatti o di incontrare i suoi genitori. Lui pagherà una provvisionale subito esecutiva di 5.000 euro all’ex moglie, parte civile al processo, insieme al figlio, tramite l’avvocato Monica Malogioglio.

Notizie correlate

Leave a Comment