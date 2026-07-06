Agrigento, l’Inner Wheel brilla nel segno della continuità: Patrizia Vitellaro Di Giovanni riconfermata alla guida del Club

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In una serata di straordinaria eleganza e intensa emozione, l’Inner Wheel Club di Agrigento ha inaugurato l’anno sociale 2026/2027 celebrando il valore del servizio e accogliendo tre nuove eccellenze del territorio.

Nella raffinata e suggestiva cornice del Grand Hotel Mosè, l’Inner Wheel Club di Agrigento ha vissuto un momento di profonda comunione e nobiltà d’intenti, culminato con la riconferma all’unanimità di Patrizia Vitellaro Di Giovanni alla guida del prestigioso Club per un secondo mandato. L’evento ha richiamato le massime autorità innerine e rotariane, i club di Caltanissetta, Gela e Licata, numerose associazioni del territorio tra cui l’ANDE, il SOROPTIMIST, il LIONS Agrigento Host e il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, uniti in un corale tributo di stima.

La serata è stata un viaggio emozionante tra la gratitudine per il passato e la promessa del futuro. Un toccante video-racconto ha restituito alla memoria la straordinaria mole di lavoro svolto nel precedente anno: un percorso denso di iniziative culturali, progetti didattici e un’instancabile attività di service. Dalle silenziose e preziose visite nelle case di cura per gli anziani alla solidarietà concreta delle raccolte alimentari, fino all’eccellenza del dialogo con le istituzioni scolastiche attraverso il rinomato progetto “La Valle incontra il Mito”, il Club ha saputo lasciare un’impronta indelebile sul territorio.

Visibilmente commossa, la Presidente Vitellaro Di Giovanni ha espresso la sua più profonda gratitudine a tutte le socie, motore pulsante di ogni successo, e ai partner storici come Rotary, Rotaract, Interact, ANDE, Lions Agrigento-Host e Fidapa, pilastri, insieme ad altre Associazioni, di una rete solidale e instancabile.

Il momento culminante della cerimonia, accolto da un applauso caloroso e vibrante dei presenti, è stato il rinnovato passaggio del collare: un gesto simbolico e solenne tributato dalla Past President Lea Provenzani Ceserani, che ha suggellato la continuità di una guida illuminata e amata.

Per affrontare le sfide del nuovo anno sociale, la Presidente sarà affiancata da un direttivo di altissimo profilo:

Doriana Monica Urriani (Vicepresidente)

Costanza La Gaipa Gacioppo (Segretaria)

Lina Attanasio Letizia (Tesoriera)

Claudia De Luca (Referente Internet)

Marilena Vecchio Patti (Addetta Stampa)

Ad impreziosire ulteriormente la serata, il Club ha celebrato con immensa gioia l’ingresso di tre nuove socie: Concetta Marchica, Linda Dispinseri e Liliana Bianchettino. Tre donne di specchiata professionalità e grandi doti umane che porteranno linfa vitale, idee e nuove competenze alla vita del Club.

La serata si è conclusa in un’atmosfera di perfetta armonia con una cena conviviale, dove i calici si sono levati non solo per celebrare i traguardi raggiunti, ma per guardare con ottimismo e determinazione ai nobili progetti che l’Inner Wheel di Agrigento si appresta a realizzare.