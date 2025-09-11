Agrigento, lezioni regolari dal 15 settembre al plesso “Pirandello”

Condividi

Visualizzazioni 138

Ad Agrigento le lezioni al plesso “Luigi Pirandello” inizieranno regolarmente lunedì 15 settembre. Così l’Amministrazione comunale ha rassicurato il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Agrigento centro” di cui il plesso “Pirandello” è parte. Nel frattempo saranno resi pienamente fruibili i locali dell’Istituto “Ancelle Ripatrici”, dove saranno trasferiti gli alunni del “Pirandello” che, pertanto, frequenteranno la scuola in via Acrone per un periodo strettamente necessario e limitato alla conclusione dei lavori nell’edificio in via Pausania.