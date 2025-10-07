Agrigento, l’esperienza turistica di Fabrizio La Gaipa riconosciuta dal sindaco

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha scelto Fabrizio La Gaipa, attuale amministratore del Distretto turistico Valle dei Templi, come esperto di fiducia “per finalità di supporto nelle relazioni e negli scambi internazionali di promozione turistica e culturale del territorio”. L’incarico a La Gaipa è a titolo gratuito. Miccichè ha sottolineato le numerose e significative attività svolte nel campo della promozione culturale, turistica e delle relazioni internazionali.
