Agrigento, le forze progressiste unite: “Con Michele Sodano per aprire una nuova era”

Le forze progressiste si compattano in vista della sfida politica ad Agrigento e lanciano la candidatura di Michele Sodano come punto di riferimento per un progetto di cambiamento e rinnovamento della città.

In una nota congiunta, infatti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e il movimento Controcorrente annunciano l’avvio di una nuova fase politica, all’insegna dell’unità e della costruzione di un’alternativa alle amministrazioni degli ultimi anni.

«Agrigento deve aprire una nuova era – dichiarano i rappresentanti delle forze progressiste – in cui la politica sia finalmente proposta, merito, progetti innovativi e creazione di valore». Secondo i firmatari del documento, negli ultimi anni la città avrebbe vissuto una stagione difficile, che avrebbe “ferito e umiliato una comunità intera”. Da qui la volontà di costruire un progetto politico condiviso che punti al rinnovamento della classe dirigente e a una nuova visione di sviluppo.

La scelta di Michele Sodano viene indicata come la più adatta a rappresentare questa sfida collettiva. «Siamo convinti – proseguono – che la sua candidatura saprà raccogliere l’entusiasmo della maggioranza degli agrigentini».

L’obiettivo dichiarato è quello di avviare una nuova stagione per Agrigento, valorizzando pienamente le potenzialità della città e creando opportunità capaci di invertire una tendenza che negli ultimi anni ha visto molti cittadini, soprattutto giovani, lasciare il territorio in cerca di prospettive altrove.

«Insieme costruiremo una nuova stagione – concludono le forze progressiste – in cui Agrigento potrà essere finalmente valorizzata per ciò che rappresenta e per le sue enormi potenzialità, una città in cui la gente potrà tornare a restare e a costruire il proprio futuro».