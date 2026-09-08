Agrigento, lavori alla rete idrica: modifiche alla viabilità in piazzale Aldo Moro

Ad Agrigento da oggi martedì 8 settembre è stata disposta una modifica temporanea al traffico in piazzale Aldo Moro per consentire i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica cittadina. Nel tratto tra piazzetta San Calogero e piazza Vittorio Emanuele è stato istituito il senso unico verso piazza Vittorio Emanuele, fino alla conclusione del cantiere. In alcune fasi potrà essere attivato il senso unico alternato, regolato dagli operai o da semafori. Previsti anche divieti di sosta con rimozione. L’impresa a lavoro dovrà garantire l’accesso alle proprietà private, predisporre percorsi protetti alternativi in caso di interventi su marciapiedi o piste ciclopedonali e installare tutta la segnaletica necessaria.
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