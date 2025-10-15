Agrigento. L’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo domani alle 10,30 si presenta al collegio dei Filippini nuova campagna di informazione del progetto “Io non ci casco”

Condividi

Visualizzazioni 139

Parte ad Agrigento la nuova campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani. Il progetto “Io non ci casco” sarà presentato domani mattina, con inizio alle ore 10, 30, al collegio dei Filippini.

In questa edizione salta agli occhi un’importante novità: si celebra una grande alleanza tra generazioni. Il “nipote digitale” sarà chiamato, grazie alle riconosciute competenze tecnologiche, a mettere in guardia e ad aiutare le persone più avanti negli anni, sempre più spesso vittime dei truffatori.

A promuovere il ciclo di incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nelle sedi di associazioni, sarà il Comune di Agrigento mettendo a frutto un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura.

A curare la macchina organizzativa, l’Assessorato alle Politiche Sociali di Palazzo dei Giganti, guidato da Marco Vullo, che da mesi, con l’ausilio di qualificate figure professionali, ha programmato l’importante attività sul territorio.

Domani verranno illustrati contenuti, tappe e obiettivi.

Oltre all’assessore Vullo, a cui è affidata l’introduzione del progetto, sono previsti i saluti del sindaco Francesco Miccichè, i contributi tecnici della psicologa Teresa Urso, coordinatrice del progetto, e di Giancarlo Campisi, responsabile della gestione della piattaforma “Comune Digital” e gli interventi istituzionali del dirigente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Agrigento, Bernardo Moschella, del questore Tommaso Palumbo, del comandante provinciale dei carabinieri Nicola De Tullio, del comandante provinciale della guardia di finanza Gabriele Baron, del referente per la sicurezza cibernetica della polizia postale, Fabio Condello, della direttrice presso UOC malattie infettive e involutive dell’Asp, Liana Gucciardino, e in rappresentanza dell’Arcidiocesi sarà presente Don Giuseppe Cumbo.

Le conclusioni della giornata verranno affidate al Prefetto Salvatore Caccamo. Hanno aderito alla campagna Ordine provinciale dei Medici, Ordine provinciale dei Farmacisti, Cna, Confcommercio, Caritas Diocesana, Cgil e Uil.