Agrigento, l’Arcivescovo incontra la stampa per gli auguri natalizi

Ad Agrigento domani mercoledì 18 dicembre nella sala “Giovanni Paolo II” del Palazzo Arcivescovile, in via Duomo 106, alle ore 9:30 si svolgerà il tradizionale scambio di auguri tra gli operatori della comunicazione e l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Inoltre, don Enzo Sazio, referente diocesano per l’Anno Giubilare 2025, presenterà il calendario degli eventi giubilari dell’Arcidiocesi di Agrigento.