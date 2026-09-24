Agrigento, ladri in un B&b al Viale della Vittoria

Ad Agrigento i carabinieri hanno avviato le indagini su un furto commesso in un Bed and breakfast al Viale della Vittoria. Ignoti sono entrati dopo aver infranto una finestra. Approfittando dell’assenza del proprietario e degli ospiti, i ladri hanno rovistato dappertutto, trovando e rubando solo circa 50 euro dal fondo cassa. Più ingenti sono i danni alla struttura. A scoprire l’accaduto è stato il titolare al suo rientro. Ha sporto denuncia. Determinanti ai fini delle indagini potrebbero rivelarsi i sistemi di video-sorveglianza nella zona.
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