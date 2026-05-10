Agrigento, la politica delle promesse infinite e dei risultati che non arrivano mai

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C’è un video di Giovanni Catalano che fotografa una realtà che, purtroppo, non riguarda solo Agrigento ma gran parte della politica locale italiana: la fabbrica delle promesse impossibili.

Siamo alla vigilia delle amministrative e lo schema è sempre lo stesso. I candidati attraversano quartieri, stringono mani, sorridono, ascoltano (più o meno), e soprattutto promettono. Promettono tutto a tutti. Una città efficiente, strade perfette, turismo da capitale internazionale, servizi puntuali, decoro urbano “da cartolina”. In alcuni casi si arriva persino a scenari quasi surreali, come se bastasse una campagna elettorale per trasformare Agrigento in una versione mediterranea di Los Angeles.

E poi, finita la festa, arriva la realtà. E la realtà ad Agrigento — come in molte altre città — è fatta di buche che restano aperte mesi, a volte anni, prima di essere sistemate. Quando vengono sistemate. È fatta di interventi minimi trasformati in epopee burocratiche. È fatta di manutenzioni ordinarie che diventano straordinarie solo per lentezza e inefficienza.

Il problema non è promettere. Il problema è promettere senza misura, senza rispetto per il senso del possibile, senza considerare che la credibilità si consuma più in fretta delle parole.

Perché un cittadino non è ingenuo. Sa distinguere tra un progetto serio e uno slogan da comizio. Sa riconoscere quando una promessa nasce da un piano reale e quando, invece, nasce solo dalla necessità di conquistare un voto in più.

Il punto è questo: la politica locale non ha bisogno di sogni irrealizzabili. Ha bisogno di verità scomode. Ha bisogno di candidati che dicano chiaramente cosa si può fare, cosa non si può fare e in che tempi si può intervenire. Ha bisogno di amministratori che abbiano il coraggio di essere meno “ispirati” e più concreti.

Perché il rischio è evidente: quando si promette troppo e si realizza poco, non si genera solo delusione. Si genera sfiducia. E la sfiducia è il vero collasso della vita democratica di una città.

Agrigento non ha bisogno di diventare Los Angeles. Ha bisogno di funzionare come Agrigento, come una città normale, ma funzionare davvero. Strade riparate in tempi umani, servizi efficienti, interventi rapidi, manutenzione costante. Cose semplici, quasi banali. E proprio per questo difficili da ottenere quando la politica preferisce la scena alla sostanza.

Alla fine, la domanda è sempre la stessa: vogliamo amministrare o vogliamo impressionare?

Perché tra le due cose c’è una differenza enorme. E i cittadini, prima o poi, la vedono.