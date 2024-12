Agrigento, la notte di Capodanno con Jimmy Sax

Condividi

Ad Agrigento, in occasione della notte di Capodanno, in piazza Marconi, conosciuta come piazza Stazione, si esibirà in concerto il celebre sassofonista Jimmy Sax, artista di fama e apprezzamento internazionale. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Agrigento 2025 ha deliberato una compartecipazione economica con il Comune per stanziare le risorse necessarie, circa 150mila euro. Probabilmente a condurre la serata, che sarà arricchita anche dalle esibizioni di artisti locali, sarà Salvo La Rosa.