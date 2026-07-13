Agrigento, la Kings Summer League chiude con il pienone: grande successo per il torneo estivo

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Si è conclusa con una partecipazione straordinaria la Kings Summer League, il torneo estivo che per oltre un mese ha animato gli impianti della Pinetina di via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento, trasformandosi in un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per numerose famiglie.

L’ultima serata, disputata venerdì 10 luglio, ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo con la finale tra le due squadre protagoniste dell’edizione 2026. L’evento ha fatto registrare un’affluenza record di spettatori, superando le aspettative degli organizzatori e confermando il crescente interesse attorno alla manifestazione.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sono state le coreografie preparate per l’occasione e uno spettacolo di danza che ha intrattenuto il pubblico tra una finale e l’altra, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Alla manifestazione hanno preso parte anche l’assessore comunale Maria Miccichè e la consigliera Elvira Mangione, presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Agrigento per testimoniare il sostegno a un’iniziativa che ha saputo unire sport, socialità e partecipazione.

Il bilancio finale parla di 15 giornate caratterizzate da competizione, divertimento e spirito di aggregazione, valori che rappresentano il cuore del progetto promosso dall’ASD Active Generation.

Archiviata con soddisfazione questa edizione, l’associazione è già al lavoro per il futuro. L’intenzione è quella di far crescere ulteriormente la Kings Summer League, ampliando il torneo e introducendo nuove iniziative per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente a giocatori, spettatori e appassionati. Una manifestazione che, al debutto, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso dell’estate agrigentina.