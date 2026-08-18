Agrigento, la crisi idrica colpisce il turismo: otto prenotazioni cancellate. E potrebbero aumentare

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La mancanza d’acqua durante il ponte di Ferragosto ha già provocato otto cancellazioni in una piccola struttura extralberghiera del centro storico di Agrigento, con una perdita stimata di circa mille euro. La titolare, Alessandra, racconta di essere senza una goccia d’acqua da sabato: la riserva di 3.000 litri si è esaurita dopo il mancato arrivo di due turni di distribuzione, rendendo impossibili persino le pulizie. La struttura, con appena due camere, rischia ora ulteriori cancellazioni e danni all’immagine. Nonostante il contatto con Aica e la richiesta di un’autobotte per il 14 agosto, il rifornimento non è arrivato. L’emergenza ha coinvolto anche altre strutture ricettive cittadine, alcune costrette a cercare soluzioni alternative per garantire i servizi agli ospiti. Aica aveva annunciato il progressivo ripristino delle forniture dopo i problemi legati al minore apporto di Siciliacque e ai pozzi del sistema Favara di Burgio, ma in diverse zone l’acqua continua a mancare.

Per gli operatori turistici il problema non riguarda soltanto le perdite economiche: senza acqua aumentano disagi, rischio di recensioni negative e danni alla reputazione della destinazione. E’ una situazione che riaccende una criticità storica della città e mette in difficoltà proprio nel periodo di maggiore affluenza un settore già provato da una stagione turistica altalenante.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)