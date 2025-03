Agrigento, la Casa di Comunità, il sindaco Miccichè: “Accorciate le distanze tra sistema sanitario e cittadino”

Condividi

Ad Agrigento nei locali dell’ex Ospedale “San Giovanni di Dio”, in via Giovanni XXIII, dallo scorso gennaio è operativa la Casa di Comunità, la prima in Sicilia, che si avvale di un’intesa innovativa tra Azienda sanitaria e Federazione Medici medicina generale, di carattere sperimentale, con il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale e del loro operato all’interno della struttura, e che presteranno servizio tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle 20.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “Si tratta di un’ottima opportunità per accorciare le distanze tra il sistema sanitario e il cittadino all’interno del territorio, garantendo un’assistenza più tempestiva ed efficiente agli utenti e alle loro esigenze. L’intesa tra Azienda sanitaria e Federazione Medici di medicina generale è quindi un valore aggiunto perchè contribuirà a rafforzare la rete di cure primarie, evitando di ingolfare i Pronto soccorso e migliorando la qualità della sanità territoriale. Congratulazioni al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per avere conseguito con determinazione e tenacia tale brillante risultato. Un plauso anche al Segretario provinciale FIMMG, Vincenzo Carità, e a tutti gli attori sanitari per l’impegno profuso nella realizzazione di questa importante iniziativa, un esempio di proficua collaborazione tra istituzioni e medici per il benessere della comunità.”