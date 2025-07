Agrigento, la beffa dei viadotti Morandi e Maddalusa

Condividi

Visualizzazioni 148

Agrigento e opere incompiute, gravi ritardi, danni al territorio: la deputata nazionale agrigentina del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, annuncia che solo nel 2026, a meno di altri intoppi, oppure nel 2027, saranno consegnati i lavori conclusi sul viadotto Morandi e sul viadotto allo svincolo di Maddalusa. Ida Carmina spiega: “Sul Viadotto Morandi apprendiamo da Anas che il primo lotto (Akragas 1) sarà pronto solo nel 2026, se tutto procederà senza ulteriori intoppi. Il secondo lotto, invece, non sarà completato prima della seconda metà del 2027. Ancora più grave la situazione dello svincolo di Maddalusa, chiuso da anni.

Gli automobilisti, per percorrere pochi metri, sono costretti a fare una pericolosa gimcana sulla statale. I lavori dovrebbero ripartire dopo l’estate, previa approvazione di una nuova perizia di variante, e concludersi a giugno 2026. Ma questi continui rinvii fanno sorgere legittimi dubbi sull’effettiva volontà di portare a termine l’opera. E’ l’ennesima beffa per gli agrigentini, che non possono più tollerare questi ritardi e questi rinvii. I vertici di Anas, sia regionali che nazionali, così come il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Regione Schifani, hanno il dovere di attivarsi immediatamente, affinché il territorio agrigentino non venga discriminato rispetto al resto d’Italia” – conclude Carmina.