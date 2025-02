Agrigento, insufficiente erogazione idrica in via Manzoni

Condividi

Spazio alle segnalazioni dei cittadini. Ad Agrigento nella zona a valle della città, tra via Manzoni e via Verdi, i residenti segnalano che l’acqua è distribuita una volta ogni 8 giorni. E adesso, 8 giorni dopo l’ultima fornitura, è stata erogata soltanto per 2 ore e senza pressione. Tanti, di conseguenza, sono ancora a secco.