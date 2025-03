Agrigento, iniziative dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra

Condividi

Ad Agrigento da lunedì 24 a giovedì 27 marzo l’Associazione nazionale vittime civili di guerra ha organizzato diverse iniziative di memorie e testimonianze contro le guerre. In particolare, martedì 25 marzo, a Porta di Ponte, alle ore 10, sarà inaugurato uno spazio verde come simbolo di pace e impegno sociale, per un futuro di concordia. Interverranno, tra gli altri, il sindaco, Franco Miccichè, il questore, Tommaso Palumbo, e il prefetto, Salvatore Caccamo. Coordina le iniziative il presidente provinciale dell’associazione, Giuseppe Scimè.