Agrigento, incubo crack

Ad Agrigento, in periferia, le forze dell’ordine sono intervenute per placare una colluttazione alquanto animata tra due sorelle. Sarebbe accaduto che una delle due, la minore, è rientrata a casa in evidente stato di alterazione psichica, che, secondo quanto trapelato, sarebbe legato al consumo di crack. La sorella maggiore, probabilmente perché non si tratterebbe della prima volta, si è infuriata, e tra le due è insorto un diverbio poi degenerato. Entrambe hanno rifiutato di essere condotte in ospedale.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)