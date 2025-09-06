Agrigento, incidente mortale Vinti, indagato il conducente

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’automobile, una Fiat Punto, che lo scorso 4 settembre ad Agrigento, nella frazione di Montaperto, lungo la strada provinciale 17, in contrada Cozzo Tahari, intorno alle ore 3 della notte, si è ribaltata fuori strada precipitando in un burrone. E’ morto poco dopo il ricovero in ospedale ad Agrigento Giuseppe Vinti, 20 anni, originario di Raffadali. Feriti, non gravemente, oltre al guidatore, altri tre ragazzi anche loro di Raffadali, tutti di rientro da una festa.
Angelo Ruoppolo (Teleacras)